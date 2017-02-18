احتفلـــــت الملكيــة البريطانية للتعليم المبكر برفع العلم بحضور صاحبة المدرسة د.حنان المطوع ومديرة الحضانة تانيكا ولبرغ وحرم سفير اسبانيا كارمن فيلاسكويز وفيتوريا ديتالي حرم سفير بلجيكا واولي بيرجنر حرم سفير ألمانيا واولياء امور التلاميذ.

بدأ الحفل بدخول طابور عرض الاطفال الذين ارتدوا اللباس الشعبي وتزينوا بعلم الكويت.

وقالت د.حنان المطوع: «ان الهدف من هذا الاحتفال هو مشاركة كويتنا الحبيبة اعيادها الوطنية، مؤكدة على ضرورة غرس الروح الوطنية لدى الاطفال لأنها هي الدرع الواقية للوطن من المخاطر».

وأشارت د.المطوع الى ان هذه الاحتفالية الغالية على قلوبنا نسترجع من خلالها الحدث التاريخي وهي ذكرى الاستقلال والتحرير، خصوصا ان الكويت تعيش اجواء وافراحا وطنية عطرة بمناسبة الذكرى الـ11 لتولي صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولاية العهد.

وأكدت ان العلم رمز وأمانة عند كل مواطن كويتي، ويرفعه شامخا في سماء البلاد، ليتجدد عهد الاخلاص للوطن. عقب ذلك تمت مراسم رفع العلم على ايقاع عزف الطبول من الاطفال الذين عاشوا لحظات لا تمحى من الذاكرة.