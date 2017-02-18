قام طلاب من المرحلة الدراسية للصفين العاشر والثاني عشر من المدرسة البريطانية في الكويت برحلة دراسية وثقافية إلى هضاب منطقة المطلاع.

وعلى الرغم من الأجواء الصعبة، فإنهم تمكنوا من إنجاز هذه الرحلة بكل قدرة وكفاءة عالية، حيث قطعوا خلالها أكثر من 42 كيلومترا مشيا على الأقدام وهم حاملين أمتعتهم وكانت على مراحل لتحقيق الأهداف المطلوبة منهم.

وقد تحملوا الكثير من الصعاب الجسدية وأثبتوا بكل جدارة قدرتهم في التغلب على الكثير من الصعوبات التي واجهتهم.

وهذه الرحلة ستجعلهم مؤهلين للمرحلة المقبلة والتي ستقام في جمهورية سريلانكا لنيل المراكز المتقدمة، علما أن هذه الرحلات تعتبر جزءا من دراستهم العلمية في برنامج دوق أدنبره الخاص لإنجازات الشباب والتي تجمع الخبرات العلمية والمهارات الحياتية والمعروفة بـ Duke of Edinburgh International Awards – IA.