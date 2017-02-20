أول مقاهي ريزيرف بار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كانت الكويت المحطة الأولى في رحلة ستاربكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث افتتحت أول مقهى لها قبل 18 عاما في الكويت، وتحديدا في سوق شرق المطل على الخليج، كما افتتحت ستاربكس مقهى جديدا في برج كريستال يضم نخبة من خبراء تحضير القهوة لدى ستاربكس ليكون الوجهة المثلى لمحبي القهوة.

وتم افتتاح أول مقاهي ريزيرف بار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أحد أهم أحياء مدينة الكويت وأكثرها نشاطا، وذلك سعيا من ستاربكس للارتقاء بتجربة زبائنها إلى أعلى مستوى.

وتعليقا على افتتاح المقهى، صرح غرايم غاردن مدير العمليات لدى ستاربكس الكويت قائلا: إنه لمن دواعي سرورنا افتتاح هذا المقهى المميز الذي يجعل شغفنا بالقهوة واقعا ملموسا، فهو يقدم لزبائننا أجواء فريدة تجذب انتباههم وتقربهم إلى القهوة التي يفضلونها وإلى ستاربكس أكثر من أي وقت مضى.

والجدير بالذكر أن مقهى ريزيرف بار يستخدم أنواع البن النادرة التي يتم تحضيرها وتحميصها باهتمام خاص في سياتل، ما يمكن خبراء إعداد وتقديم القهوة من التحدث مع الزبائن عن طرق تحضير البن المميزة لدى ستاربكس، ومن بينها استخدام تقنية كلوفر وتحضير القهوة بالتنقيط واستخدام أداة سايفون وأداة تحضير القهوة كيمكس وجهاز الإسبريسو بلاك إيجل، تتوافر القهوة لدينا بكميات محدودة، ولكل نوع مذاقه المميز الذي يأتي إلينا من مزارع البن الموجودة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وجزر آسيا والمحيط الهادئ.

وانطلاقا من حرصنا على تقديم الأفضل للزبائن، يقدم ريزيرف بار عرضا عند الافتتاح على ثلاث أنواع من القهوة وهي نيكارا الوسوياتيل، وبرازيل بوربون، وكولومبيا أندينو، كما يقدم المقهى تشكيلة من المأكولات والمشروبات المفضلة لدى زبائننا في الكويت.

ويأتي تصميم المقهى مميز، بفضل الكسوة الخشبية التي تبعث الإحساس بالدفء، والألواح المثلثة الشكل المستوحاة من أحجار الكريستال الطبيعية، وتندمج السمات التي تميز المكان مع هذا التصميم الجذاب بسقوفه الخرسانية المجوفة بوحدات الإنارة الغائرة وأسطح القرميد المكشوفة.