ندى أبو نصر

اقامت اللجنة الاجتماعية لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم مهرجانا ترفيهيا في حديقة عبدالله السالم بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني وعيد التحرير وهو المهرجان للسنة الرابعة على التوالي.

وهنأت رئيسة اللجنة دلال العازمي الكويت حكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال بالاعياد الوطنية، وقالت: ان اليوم الترفيهي يهدف الى توطيد التواصل والترابط بين ابناء الدائرة وترسيخ حب الوطن لدى الصغار والكبار من خلال العديد من الانشطة وتوزيع الهدايا والجوائز ومشاركة الشخصيات الكرتونية والرسم على الوجوه والهتاف بالاغاني الوطنية اضافة الى المأكولات والمشروبات والحلويات المتنوعة.

وتمنت ان يحفظ الله الكويت من كل مكروه وان يحفظ صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد، وان تظل الكويت بلد المحبة والامن والامان وان يعمها السلام والاستقرار.