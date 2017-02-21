أفراح الحمر والحيدر الثلاثاء 2017/2/21 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 88 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- د.عبدالكريم الكندري وعبدالله العنزي يهنئان المعرس ووالده عبدالله الحمر ووالد العروس عبدالله الحيدرحسن الماص ود.إبراهيم الخليفي ود.فؤاد العمر ومبارك الدويلة يباركونم.عبدالعزيز البعيجان مباركاالمعرس محمد عبدالله الحمرصالح الحمر ود.نبهان النبهان ومهلهل الرشيد ومحمد الرومي يباركون (عادل سلامة)خالد الصميعي وأسعد الرميح يباركانخالد المنصوري ومحمد الفليج يباركان للمعرس ووالده عبدالله الحمر وشقيقه عيسى الحمروائل خليفة يبارك للمعرس محمد الحمر ووالده عبدالله الحمر مشاري العجمي ود.عادل الشرف يباركانمحمد الكندري وفيصل الخزيعل يباركانمحمد الهولي وعبدالله خليل يباركانأحمد المنصور مهنئاالمعرس محمد الحيدر مع أسامة الإبراهيم وم.عثمان الإبراهيم وعمر الإبراهيم وسعد المروانمباركة ولقطة للذكرى مع المعرسأحمد بوقوة وحسن الماص ومحمد جاسم الحيدر وعبدالله الحبيل وحسن جبارة ومحمد جبارة ومانع جبارة يباركون للمعرس ووالده ووالد العروسالمعرس محمد عبدالله الحيدر متوسطا أعضاء نادي المعالي في لقطة تذكارية احتفل عبدالله عيسى الحمر بزفاف نجله محمد على كريمة أحمد عثمان الحيدر بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.