شارك النصر الرياضي في فعاليات مهرجان هلا فبراير2017 بمناسبة العيدين الوطني والتحرير، حيث أقام احتفالات خاصة بهذه المناسبة الوطنية يومي الجمعة والسبت 17 و18 الجاري في فروعه (معرض الري، معرض مجمع أوتاد العقيلة ومعرض الناصر مول في الجهراء ومعرض البرج الأخضر في الفحيحيل)، فتوافد عملاء النصر والعديد من الأطفال الذين استمتعوا بالبرنامج المميز الذي شمل نقش الحنة، تلوين الوجه، توزيع البالونات، وتصوير الأطفال مع شخصياتهم المفضلة، كما حرص منظمو الحفل على تنويع الفعاليات والألعاب لتشمل جميع الفئات العمرية، بالاضافة الى مسابقات تجمع الآباء والأبناء، وفي نهاية الحفل قدم النصر تشكيلة كبيرة من الهدايا لجميع الأطفال الذين حضروا ما بين الساعة 5 و9 مساء، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية شهدت حضورا متميزا من الأطفال وهم يرتدون ملابس الاحتفال بالعيد الوطني والتي تزينها أعلام الكويت.

وشهدت احتفالات النصر إقبالا مميزا تخللها توزيع العديد من الهدايا على الصغار والكبار، وعدد من العروض المتنوعة وذلك تحت شعار الجودة بأنسب الأسعار ليثبت النصر حرصه على التواجد دائما بالقرب من عملائه.

جدير بالذكر ان النصر ومن خلال هذه المناسبات والأنشطة يترجم فرصة جيدة للتواصل مع عملائه، خاصة ان هذه الفترة تحمل معها معنى خاصا لدى الجميع لما تمثله للمجتمع الكويتي من أهمية كبيرة، مبينا ان هذا الحفل يأتي ضمن هذه النشاطات المستمرة والمعهودة لنهاية شهر فبراير.