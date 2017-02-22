احتفلت مكتبة الجابرية العامة التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالأعياد الوطنية، وذلك بمشاركة براعم روضة الفداء التابعة لمنطقة حولي التعليمية، وبدعم من مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية.
وأكدت مسؤولة المكتبة رجاء اليتيم أهمية غرس حب الوطن في نفوس الأطفال منذ الصغر، وكذلك تنمية حب القراءة والاطلاع لديهم وتعريفهم بدور المكتبات العامة وأثرها الثقافي، اضافة إلى تشجيعهم على الاجتهاد والمثابرة في دراستهم وتعليمهم ليكونوا أبناء ناجحين وفاعلين في المجتمع بحيث يساهمون في تنميته وتطوره في مختلف المجالات.
وقد أبدى الأطفال سعادتهم بزيارة المكتبة وتم التقاط الصور التذكارية لهم.