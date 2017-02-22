فرج ناصر

تحت رعاية وحضور محافظ الجهراء الفريق متقاعد فهد أحمد الأمير، أقام مختار ورئيس مجلس حي العيون ملوح الحربي حفل استقبال لفريق التدخل السريع بمدرسة محمد الحميضى الابتدائية برئاسة مدير المدرسة محمد الماجدي والمديرين المساعدين لشكرهم وتكريمهم من قبل محافظ الجهراء بعد نجاح خطة إخلاء طلاب المدرسة والمحافظة عليهم أثناء نشوب الحريق في صالة التربية البدنية الذي وقع يوم الخميس 12 الجاري، وقيامهم بأداء واجبهم على أكمل وجه.

وتمنى الحربي أن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.