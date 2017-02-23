العيبان: لن ندخر وسعاً في المشاركة بدعم الأنشطة الاجتماعية

في إطار مسؤوليتها الاجتماعية والتزامها بخدمة المجتمع والاهتمام بدعم ابناء الكويت، شارك معرض الكويت الدولي بفعالية اليوم الترفيهي المفتوح لأطفال ذوي الاعاقة وذويهم الذي أقامه مركز الخرافي لأنشطة الاطفال المعاقين، احد مشاريع مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية، بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية للكويت الحبيبة.

وفي هذا السياق، قال ضاري العيبان مدير ادارة العلاقات العامة في الشركة: ان شركة معرض الكويت الدولي وإيمانا منها بأهمية المشاركة في تعزيز روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وانطلاقا من دورها في تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، قامت بتقديم قطار المعارض بسعة 40 راكبا ليأخذهم في جولة ميدانية ضمن أجواء عائلية مفعمة بالمرح والاهازيج والاغاني الكويتية الشعبية لتعزيز ودعم رسالة المركز في دمج الاطفال ذوي الاعاقة في مجتمعهم بالتفاعل الاجتماعي بين جميع ابنائه وبكل اطيافه ضمن بيئة اجتماعية آمنة متخصصة وسليمة.

واستطرد العيبان أن هذه المناسبة تأتي مساهمة من شركة معرض الكويت الدولي كإحدى الجهات الراعية لاحتفالات مركز الخرافي لأنشطة الاطفال المعاقين في هذا اليوم الترفيهي المفتوح بمناسبة الاحتفالات بأعيادنا الوطنية، حيث اشتمل الحفل على العديد من الانشطة والفعاليات والمسابقات لأطفال المركز واهاليهم، ما ساهم في رسم البهجة والفرح والسرور على وجوه الاطفال من ذوي الاعاقة وذويهم.

وأكد العيبان ان الشركة كعادتها لن تدخر وسعا من أجل المشاركة في تنظيم أنشطة او دعم فعاليات اجتماعية أخرى إسهاما منها في تنمية هذا الجانب تجاه مجتمعنا ووطنا المعطاء الكويت، لما فيه من تجسيد للتلاحم الوطني بين جميع شرائح وفئات المجتمع الكويتي وما تحمله من معان عميقة تتجدد فيها عهود الوفاء والتآلف والعزيمة على استكمال مسيرة النهضة الشاملة، تحت راية صاحب السمو الأمير وقائد مسيرة العمل الانساني الشيخ صباح الأحمد.