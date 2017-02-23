في إطار احتفالات العيد الوطني وذكرى التحرير، يقدم «سوق الكوت»، الذي يقع ضمن واجهة الفحيحيل البحرية – الكوت، فرصة استثنائية لزواره لاختبار تجربة تسوق وترفيه فريدة، خلال حملة فعاليات وعروض مهرجان «هلا فبراير» 2017 التي تشمل مختلف مناطق الكويت وتستمر طوال فبراير.



وبهذه المناسبة يتيح «سوق الكوت» أمام المتسوقين فرصة كبيرة للفوز بسيارة وجوائز نقدية وغيرها من الجوائز القيمة اليومية والأسبوعية بمجرد إنفاق 5 دنانير أو أكثر في أي من المتاجر المشاركة، وذلك ضمن السحوبات التي ينظمها مهرجان «هلا فبراير» 2017.

وتقام فعاليات مختلفة يومي 25 و26 فبراير تشمل عروضا موسيقية حية وعروضا للأطفال ومجموعة من المسابقات بالإضافة إلى 8 سحوبات من 22 فبراير حتى 1 مارس، لنشر أجواء احتفالية وطنية توفر البهجة والترفيه لجميع أفراد العائلة.

وبهذه المناسبة، قالت جمانة جاروج، مديرة الكوت: «تم تنظيم الفعاليات الترفيهية التي ستقام خلال مهرجان«هلا فبراير»2017 بهدف إسعاد العائلات الكويتية والمقيمة، بالإضافة إلى الزوار من الدول المجاورة، الذين ينتظرون بشغف حلول شهر المهرجان الذي يتيح لهم كل عام الاستمتاع بالنشاطات الترفيهية والعروض الخاصة وغيرها من الفعاليات التي نقدمها لهم».



وتشارك في الأنشطة الترفيهية فرق وطنية وتراثية إضافة إلى مشاركات أخرى من دول المنطقة، ويحفل برنامج الأطفال الترفيهي بعروض مشوقة لشخصيات محببة، مثل: «تيليتوبيز»، و«بارني»، و«دورا المستكشفة» و«فروزن»، وفعاليات أخرى تشمل الرسم على الوجوه، والحناء، وتجديل الشعر وذلك لإضفاء جو من التفاعل والمشاركة.



ولكي تكتمل فرحة الاحتفال سيزدان «سوق الكوت» بالديكورات المتميزة وأعلام الكويت والأضواء الملونة التي تضفي مزيدا من البهجة والحيوية.