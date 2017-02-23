الحملة تستمر من 24 إلى 26 فبراير بهدف إبراز الوجه الحضاري والثقافي للبلاد





بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني ويوم التحرير للكويت، قامت شركة طلبات بإطلاق أحدث حملاتها تحت عنوان «صنع في الكويت»، والتي تستمر خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير بهدف إبراز الوجه الحضاري والثقافي للبلاد، إلى جانب تسليط الضوء على التاريخ العريق الذي يربط بين طلبات والكويت وشعبها.

وانطلاقا من العلاقات الطويلة والثقة التي تجمع بين طلبات ومختلف المطاعم المحلية البارزة، يشارك في حملة «صنع في الكويت» 4 مطاعم تشمل دجاج نايف، ميس الغانم، همبل برجرز وفريج صويلح، كما تمثل جميع هذه المطاعم قصص نجاح وطنية، حيث انها ذات أصول كويتية وتتمتع بالدعم الكامل من شركة طلبات.

تقدم هذه الحملة خصم 26% للزبائن على الطلب لدى أي من المطاعم المشاركة، ويمكن الاستفادة من الخصم عند استخدام أي من وسائل الدفع المتوافرة.

من جانبه، قال عبدالحميد العمر، الرئيس التنفيذي لشركة طلبات: «بعد سنوات من التقدم، ما زالت طلبات تعمل بجد لتطوير عروضها إلى جانب منح عملائها أفضل الخدمات على الإطلاق. كما أننا نسعى إلى تقديم الدعم المستمر للمطاعم المشاركة معنا، موضحا أن طلبات ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات للمجتمع الذي احتضن بدايتها المتواضعة، واستمر في دعمها حتى وصلت إلى ما حققته اليوم من نجاح».

وأضاف العمر ان طلبات أصبحت تصنف اليوم كونها من الرواد في مجال التجارة الإلكترونية. وعلى الرغم من النمو الكبير الذي حققته والتوسع الهائل الذي شهدته في أرجاء المنطقة، إلا أنها لطالما افتخرت بكونها شركة كويتية المنشأ والأصول.