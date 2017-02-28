برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة نادي مصارف الكويت فاضل المندي وامين السر العام جاسم الحيدر والمدير العام عباس البلوشي، نظم النادي يوما مفتوحا لموظفي المصارف وأسرهم في مخيم اهل البر.

وقد استقبلت اللجنة الاجتماعية موظفي المصارف وأسرهم منذ التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة مساء، حيث أعدت إدارة نادي مصارف الكويت برنامجا ترفيهيا وترويحيا بمشاركة فرقة وناسة وفقرة غنائية مع المطرب ياسر الجاسم.

ومن جهته أعرب المندي عن شكره وتقديره لإدارة مخيم «اهل البر» وكذلك لموظفي القطاع المصرفي وعائلاتهم الذين شاركوا في اليوم المفتوح.



وأضاف المندي هناك العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة المختلفة ستنظم لموظفي المصارف وأسرهم بالتنسيق مع العديد من الجهات الترفيهية والترويحية والسياحية.

وتمنى فاضل المندي أن يستمتع موظفو المصارف بالبرامج والأنشطة التي تقدمها لهم إدارة النادي ودعتهم للمشاركة الفعالة لإنجاح الفعاليات التي تنظم لهم.