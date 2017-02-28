وزعت أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا» شهادات التقدير على المشاركين في ورشة التصميم والرسم التي أشرفت عليها الفنانة تانيا صالح وأقيمت لمدة 5 أيام قدمتها.

بلغ عدد المشتركين «13» طالبا وطالبة أعمارهم 15 سنو فما فوق، وسعت الورشة المكثفة على أن تقدم للمصممين والرسامين الصغار مبادئ استخدام برنامج illustrator وأنظمة الجرافيكس في خلق الرسمات التوضيحية وتخطيط وتصميم وإطلاق دعاية الأعمال الفنية المتخصصة بالأغاني والمسرح والسينما والتلفزيون.

وأكدت تانيا صالح أن كل إنسان قادر على الإبداع وأن مثل هذه الورش تعد فرصة جيدة للتعرف على الشباب الكويتي والعربي والعمل معا على اكتشاف قدراتهم على خلق تصاميم ورسومات لها علاقة بشتي أنواع الفنون سواء الرسم أو المسرح أو الرقص بأنواعه المختلفة بالإضافة الى تحفيز قدرات الطلبة الإبداعية في خلق مفاهيم متنوعة والقدرة على تنفيذها من خلال استخدام أدوات الرسم والتصميم في عمل لوحات مرتبطة بالترويج مثل الملصقات الجدارية والشعارات والعلامات التجارية.

وأشارت صالح إلى أن الطلاب تميزوا بحبهم وشغفهم للتصميم وتقديم أعمال فنية بأفكار مبتكرة وحصولهم على شهادات إتمام البرنامج التي تخولهم العمل في مجال التصميم.

كما عبرت عن سعادتها بالتعاون مع لابا كمؤسسة فريدة من نوعها في الوطن العربي فيما تقدمه للشباب من برامج وأنشطة فنية تطلق إبداعاتهم وتمكنهم من مستقبل أفضل متمنية مزيد من التعاون في المستقبل القريب.

يذكر أن «لابا» سبق أن قدمت العديد من الورش الفنية واستقطبت العديد من الكفاءات والمدربين المحترفين من خارج وداخل الكويت بهدف تطوير مهارات الشباب في شتى أنواع الفنون تأكيدا على أهمية الفن كأداة أساسية في تعزيز التوازن النفسي لدى الشباب ونشر قيم المحبة والسلام.