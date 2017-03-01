ليلى الشافعى

انطلاقا من إيمان إدارة المساجد والمشاريع الإسلامية - فرع الأندلس والتابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي، بالتعاون والتكافل الاجتماعي، قامت اللجنة بإطلاق مشروع حفظ النعمة ضمن سلسلة من مشاريعها داخل الكويت.

ومن خلال ذلك أكد محمد الراشد رئيس لجنة الأندلس مدى أهمية هذا المشروع الذي يخدم المحتاجين والذي من خلاله تقوم اللجنة بإعداد وجبات سريعة على المارة في الطرقات من عماله وغيرها، وتقوم بالإشراف على هذا المشروع بصفة يومية.

وبين الراشد أن اللجنة تضع هذه المساعدات ضمن أولوياتها، من خلال مشاريعها المختلفة داخل الكويت من خلال المساهمة في توفير المستلزمات الضرورية لمثل هذه الشريحة من المجتمع.

بدوره، حث الراشد من لديه القدرة على دعم مثل هذه المشاريع المباركة، والتي يعود نفعها على إخواننا المحتاجين من المسلمين داخل بلدنا الحبيب وبما يخفف عنهم ويسهم في تقديم بعض مما يحتاجون اليه، وذلك انطلاقا من قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».