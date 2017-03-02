أقامت دار العثمان رحلة ثقافية لمتحف بيت العثمان، وذلك ضمن أنشطة دورة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان لتحفيظ القرآن الكريم.



وشارك الطلاب في الرحلة مع أولياء أمورهم في أجواء من الاستمتاع والاطلاع على التراث الكويتي الأصيل بمختلف أجنحة متحف بيت العثمان، حيث رحبت إدارة الدار بالجميع وأطلعتهم على الأجنحة وما تحتويه من مقتنيات أثرية وتراثية بما يسهم بربط الأبناء بتاريخ الآباء والأجداد، وبشكل عملي من خلال رؤية تلك المعالم التراثية التي يسمعون عنها أو يقرأون عنها في مناهجهم.

وقد شكر الجميع القائمين على دار العثمان على ما يبذلونه من جهود واضحة في الحفاظ على التراث الكويتي وما شاهدوه من مقتنيات وأدوات كان يستخدمها الأجداد في حياتهم.