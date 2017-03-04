أفراح المفتاح والدوسري السبت 2017/3/4 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 54 + Facebook twitter facebook whatsapp viber telegram email A+ A- مرزوق الغانم وخالد الغانم يباركان (محمد هاشم)الشيخ طلال الفهد وجاسم يعقوب يباركانالمعرس عبدالمحسن المفتاحاحمد باقر وفيصل المرشد يهنئاناسامة الشاهين مباركاسليمان ماجد الشاهين مباركاالشيخ سلطان الصباح والمعرس عبدالمحسن المفتاحمحسن الشطي واحمد الكليب يباركانعبدالعزيز العنبري وخالد الغانم وروضان الروضان وخالد الشريدةالشيخ تركي الصباح وعم العروس عبدالصمد الدوسري يهنئانعبداللطيف العميري مهنئاصلاح العسعوسي مباركاانور الجودر مباركاحمد المطر مباركاحسن الملا ومحمد الشطي ومحمد الهندي يباركونفهد الغانم يباركالمعرس مع عمه صالح الدوسري وولديه محمد ونايف الدوسري وجاسم الخضرفيصل الدخيل مباركاالمعرس عبدالمحسن المفتاح متوسطا عددا من الاصدقاء في لقطة تذكاريةمحمد واحمد الروضان يباركان احتفل سلطان غانم مفتاح السالم المفتاح بزفاف نجله عبدالمحسن على كريمة صالح محمد الدوسري بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والاهل والاصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.