أفراح الدوسري السبت 2017/3/4 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 41 + Facebook twitter facebook whatsapp viber telegram email A+ A- الشيخ خالد الفهد وأولاده يباركون للمعرس محمد الدوسري ووالده صالح الدوسري وخاله عبدالله القطانأحمد باقر يقدم التهانيالشيخ عبدالله الصباح مباركا (شانافاس قاسم)المعرس محمد صالح الدوسريعسكر العنزي مباركاالشيخ نايف الصباح مهنئاروضان الروضان مباركاالشيخ خالد الفهد وصالح الدوسري خلال الحفلجاسم يعقوب يباركخالد الشريدة مهنئااللواء م. يوسف المضاحكة يبارك للمعرس ووالده صالح الدوسريالعميد عبدالله الحربان مباركامحمد المطيري وخالد الملا يهنئانفيصل الدخيل متوسطا المعرس ووالدهطلال الكريديس متوسطا المعرس ووالده وخاليه علي القطان وعبدالله القطان عادل العبدالرزاق مهنئا ومباركة من الزملاء للمعرس محمد صالح الدوسري بالمناسبة السعيدةوليد الروضان وناصر النجار يباركانالمعرس محمد صالح الدوسري متوسطا الأصدقاء في لقطة تذكاريةلقطة تذكارية للمعرس محمد صالح الدوسري مع الأهل والأصدقاء احتفل صالح محمد سليمان الدوسري بزفاف نجله محمد بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.