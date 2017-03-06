احتفلت ديوانية فيصل العمر بيوم التحرير بحضور لفيف من الساسة والاقتصاديين ونخبة المجتمع الكويتي تقدمهم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري وهو احد الذين تم اسرهم من قبل القوات العراقية واطلق سراحه فيما بعد.

وتحدث الجميع عن دور أبطال الكويت في التحرير ودورهم في مواجهة الاعتداء العراقي الغاشم على الكويت ووصفه الجميع بأنه اعتداء جبان، حيث ذكر اللواء الدوسري والذي شغل في السابق منصب مدير إدارة امن المطار والمعروف باسم «النسر» أيام الاحتلال انه كان مطلوبا من قبل قوات المقبور وتم اعتقاله وعلى الرغم من الإمكانيات المحدودة قام الكويتيون بواجبهم الوطني وبمحاولة إسقاط طائرة عراقية أقلعت من مطار الكويت وعلى متنها عدد كبير من القادة العراقيين وهو ما تحقق من خلال إصابة محركاتها، كما قام الشاعر الكبير خالد المنشرح بإلقاء قصيدة رائعة عن الوطنية، من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المنظومة العقارية والعضو المنتدب في شركة مكاسب القابضة فيصل العمر ان الكويت عادت بفضل أبنائها إلى سابق عهدها «درة الخليج».