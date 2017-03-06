أفراح السريّع والعتيقي الاثنين 2017/3/6 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 51 + Facebook twitter facebook whatsapp viber telegram email A+ A- المعرس عبدالكريم فيصل السريعمرزوق الغانم وأحمد السريع يباركانأحمد السعدون مباركا (ريليش كومار) عبداللطيف السريع والفريق سليمان الفهد والمستشار ضرار العسعوسي سعدون حماد مباركامحمد الرومي وصالح الفضالة يباركانعبدالرحمن البابطين يبارك للمعرس ووالده فيصل السريع وعمه يوسف السريع ووالد العروس عبدالمحسن العتيقييوسف الفضالة مباركاعلي الخميس مهنئا خالد الروضان واللواء م.محمود الطباخ يباركانخليل الصالح وعبداللطيف السريع يباركان للمعرس عبدالكريم السريع عبدالعزيز السريع ود.علي العمير يباركان د.حسين الأنصاري مباركاعبدالرحمن النمش مهنئاالفريق م. أحمد الرجيب مباركا الفريق م.فهد الأمير مباركا اللواء د.محمود الدوسري والزميل أحمد السريع يباركانفريد عمادي يبارك عبدالإمام عبدالله ود.عمر السيد عمر يباركان للمعرس ووالده ووالد العروس فهد المعجل مهنئااللواء م.حمد السريع مباركافيصل السريع وعماد السريع والمعرس عبدالكريم السريع وعمه عبدالمحسن العتيقيالمعرس عبدالكريم السريع مع أخيه سليمان السريع وولده احتفل فيصل سريع عبدالرحمن السريّع بزفاف نجله عبدالكريم على كريمة عبدالمحسن سيف محمد العتيقي بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.