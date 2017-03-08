أفراح المحيلبي والشحومي الأربعاء 2017/3/8 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 91 + Facebook twitter facebook whatsapp viber telegram email A+ A- مرزوق الغانم يقدم التهاني للمعرس خليفة المحيلبي ووالده عبدالله المحيلبي وعمه راشد المحيلبيالشيخ فيصل السعود يباركالشيخ د.إبراهيم الدعيج ومبارك الهيفي يهنئانالشيخ علي العبدالله مباركاالمعرس خليفة عبدالله المحيلبيأحمد باقر يباركعادل الصرعاوي يباركأحمد السعدون مباركاالمستشار يوسف المطاوعة مباركاالشيخ وليد المالك وأحمد عامر يباركانيوسف الغريب ومهلهل الخالد مع عبدالله المحيلبي وخليفة المحيلبي وعواد المحيلبي ود.عبدالعزيز المحيلبي وم.سعود المحيلبيالشيخ فيصل المالك والشيخ دعيج الخليفة يباركانالسفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز ووالد المعرس عبدالله المحيلبيالزميل سامي النصف مهنئاعبداللطيف الروضان مهنئاأحمد الشحومي مباركاجابر المحيلبي مباركاد.حسن كمال مباركاخليفة الخرافي مهنئاد.رشيد الحمد يبارك للمعرس ووالدهعيسى الكندري مهنئاالزميل ماضي الخميس وعبدالوهاب الوزان يباركانجاسم الرندي مباركاالشيخ ناصر صباح الأحمد وعبدالمحسن المطيري يباركان (محمد هاشم) احتفل عبدالله سعود المحيلبي بزفاف نجله خليفة على كـريمة محمد الشحومي بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.