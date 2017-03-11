أقام مركز الفردوس الصحي الجنوبي احتفالا مميزا بمناسبة الأعياد الوطنية وذلك بإشراف من مختبر المركز بحضور جميع العاملين وعدد من المراجعين الذين شاركوا في هذه المناسبة، حيث عبر أمين المركز محمد غازي الرشيدي عن سعادته بهذه المناسبة الغالية على نفوس الكويتيين والتي تؤكد إصرارهم وحبهم وولاءهم لهذه الأرض تحت راية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، وسمـــو ولي عهده الأمين، رافعا أكــــف الدعاء بأن ينعم الله على وطنــــنا الغالي بالأمن والأمان.

وقال الرشيدي ان هذه المناسبة تجسد روح المواطنة والمحبة للعاملين في المركز ومساهمتهم في إقامة هذه الاحتفالية التي شارك فيها جميع العاملين بروح الاخوة، مثنيا على جهود طاقم المختبر الطبي وجميع العاملين بالمركز على هذه المبادرة.