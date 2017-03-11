أفراح العجمي والهاشمي السبت 2017/3/11 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 93 + Facebook twitter facebook whatsapp viber telegram email A+ A- حسين العتال مباركا حسين العتال والقاضي عمر العتال يقدمان التهاني المعرس حسين العجمي علي العجمي وهاشم الهاشمي والمعرس حسين العجمي وشقيقه حمد العجمي وشقيق العروس محمد الهاشمي سمير العوضي يباركحسن الكندري يهنئ المعرس ووالده بالمناسبة السعيدة مبارك النومس وخالد العبيدلي يباركان أنور السعيد مباركا د.فهد العفاسي مباركاالمعرس حسين علي العجمي متوسطا عددا الأصدقاء في لقطة تذكارية احتفل علي العجمي بزفاف نجله حسين على كريمة هاشم محمد الهاشمي واقام بالمناسبة حفلا حضره جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السـعيدة. ألف مبروك.