احتفلت مدرسة سالم الحسينان المتوسطة – بنين، والتابعة لمنطقة العاصمة التعليمية بالأعياد الوطنية حيث قامت إدارة المدرسة ممثلة بالمديرين المساعدين عبدالعزيز العنزي وعبداللطيف الصالح وباسم الفرس بالإعداد والتجهيز للاحتفال ليكون بأبهى حلة من خلال متابعة تزيين المدرسة ومرافقها، واعداد الفقرات الفنية والتراثية الملائمة للمناسبة، وبما يسهم بغرس الروح الوطنية وحب الكويت في قلوب ونفوس الأبناء من خلال استذكار معاني الاستقلال والتحرير وما قدمه الآباء والأجداد للحفاظ على الكويت، وكذلك دور شهدائها الأبطال الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لترابها الغالي، كما أكدت إدارة المدرسة على أهمية العلم وان العطاء يكون من خلال الاجتهاد والتفوق لحصد أعلى الدرجات العلمية بما يخدم بلدنا الحبيب.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات والمسابقات المتعلقة بتاريخ الكويت وتراثها، والتي أداها الطلبة بإشراف فريق من المدرسين الذين بذلوا جهودا مشهودة في سبيل إنجاح هذا الحفل وإظهاره بأروع صورة، حيث ارتدى الطلبة الملابس الوطنية التي تزينت بألوان علم الكويت، وأدوا العرضة وأنشدوا الأغاني الوطنية والأهازيج الشعبية تعبيرا عن حب الكويت.