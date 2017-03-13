الزائر يستطيع ركوب الأمواج على مساحة 10 آلاف متر

المشروع يحتوي على 34 استراحة يومية

تطلق شركة «فلو هاوس كويت» مشروعها الجديد كأول مشروع تزلج فريد من نوعه يستطيع من خلاله الزائر ركوب الأمواج على مساحة 10 آلاف متر.

في هذا السياق، أكد المدير التنفيذي في الشركة حمد الخنيني أن المشروع يحتوي على حمام سباحة عائلي وحوض للأطفال ومنحدراته تسهم في اللعب للأطفال والكبار ويحتوي على 34 استراحة يومية تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 ليلا كل يوم، مشيرا الى أن الشركة فكرت في تنوع الاستراحات لتوفير المناخ البارد في اماكن خاصة يستمتع فيها الزوار بكل أنواع الألعاب، حيث تستطيع الأسر التي تصطحب أطفالها أن تجلس في أمان كامل.

وأكد الخنيني انه يشتمل على أحواض ركوب الأمواج التي لا توجد في اي من مناطق الشرق الأوسط سوى في أميركا بولاية كالفورنيا وكندا واستوردناها من وكالات عالمية مصنعة خصيصا لشركة «فلو هاوس» أو «فلو رايدر»، وهي من أنجح الشركات التي تصنع أحواض ركوب الأمواج، بالإضافة الى عامل الأمان بنسبة 100%، فضلا عن بار صحي يسهم في تنشيط خلايا المخ ويمنحك الطاقة الدائمة.

وتابع: تميزنا باختيار الأماكن الرائعة في الجمال لتصبح متميزة للنزول تحت الماء لمدة نصف ساعة لتحتوي على نشاطات مثل التصوير تحت الماء ولعبة التحدي كل اثنين أسبوعيا، مؤكدا أن اللعبة تتوازن بوجود ألواح تتم كتابة رسائل بين الأطراف الموجودة تحت الماء لعدم التواصل بالكلام بالإضافة الى الديكورات المميزة بالساحات المظللة، مشيرا الى أن المشروع يستوعب 2000 شخص، بأسعار مميزة جدا محليا وعالميا وفي متناول الجميع بأسعار 8 دنانير لتذكرة الدخول شاملة ركوب الأمواج وأحواض السباحة وألعاب الأطفال، أما «أكسجين بار» فهي تذكرة بقيمة 12 دينارا وذلك لما يراه الزائر من متعة وجمال المنظر الخلاب، كما توجد تذكرة خاصة بخصم 30% لذوي الاحتياجات، فضلا عن ان تذكرة الخدم قيمتها 3 دنانير، حيث إن المكان ذو إطلالة بحرية مخصص للعائلات كل يوم الجمعة، وأما باقي الأيام فهي مفتوحة للجميع وسنخصص يوما بالأسبوع للنساء فقط يعلن عنها لاحقا، داعيا الجميع لحضور الافتتاح يوم الخميس 16 الجاري في أبوحليفة.

من جانبها، قالت مديرة العلاقات العامة للشركة مها سليم أن المشروع يعتبر هدية للعائلات وللطفل المدلل، حيث استهدفنا جميع الأعمار وخصصنا لهم ألعابا ترضي جميع الأذواق، فضلا عن الجاكوزي والساونا للأمهات وعروض خاصة للشركات والمؤسسات وللبنوك وأياما مفتوحة ستحدد حسب الحجوزات.