twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الرفاعي والسقاف الأحد 2017/5/14 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 361 A+ A- الشيخ ناصر الصباح مباركاالشيخ خالد العذبي والمعرس خالد الرفاعيالمستشار هاني الرفاعي متوسطا المعرس خالد الرفاعي ووالد العروس أسامة السقافعبدالرزاق الرفاعي وولده محمد الرفاعي يهنئان(قاسم باشا) عادل الصرعاوي مباركاعبدالعزيز الرفاعي ومساعد الرفاعي وفايز الرفاعي وخالد الرفاعي وعبدالرزاق الرفاعي وأسامة السقاف وهاشم الرفاعيد.يعقوب الرفاعي ونوري الرفاعي يباركانالمعرس خالد فايز الرفاعيد.سعد الدين عكاشة مباركاد.راشد العويش مباركامباركة من رواد ديوانية المناع بالمناسبة السعيدةعبدالرحمن الرفاعي وبدر العواد وطلال الطاهر ومعاذ الصانع وسعود الزامل يباركونوليد العصفور يبارك للمعرس خالد الرفاعيسليمان المسلم مهنئانائل الزياني مباركااحمد الفارس مهنئاسقاف السقاف يباركمحمد السقاف يبارك للمعرس ووالد العروسنوري الراشد ومحمد العجمي يهنئان شقيق المعرس أحمد الرفاعيمحمد القريني يهنئ المعرس خالد الرفاعياحمد القعود وبدر العواد وعبدالرحمن الرفاعي ومحمد العواد يهنئونعبدالرحمن الحذران مع المعرس خالد الرفاعيأيمن النجم وصالح ناجي واحمد الرفاعي يباركون للمعرس ووالده وأخيه احمد الرفاعي احتفل فايز السيد عبدالرحمن السيد سليمان الرفاعي بزفاف نجله خالد على كريمة أسامة أحمد محمد السقاف بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.