twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الحويلة الاثنين 2017/5/15 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 280 A+ A- الشيخ د. محمد الصباح والشيخ علي جابر العلي والشيخ عبدالله الصباح يباركون (محمد هاشم) مرزوق الغانم وأحمد الجربا وخالد النبهان يهنئون د. محمد الحويلةالشيخ أحمد الحمود والشيخ عبدالله الأحمد يهنئان د. محمد الحويلة وعبدالله الحويلةد. فالح العزب والشيخ ثامر العلي وضاري العجران وأسعد الجربا يباركونالمعرس هادي ناصر الحويلةالشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد وعبدالله الكدم يهنئانالشيخ فيصل الحمود مباركاالشيخ فواز الخالد متوسطا د. محمد الحويلة ومشعل الحويلةالشيخ سلمان الدعيج وأولاده يباركونياسر أبل وعبدالله الكدم يهنئانحمدان العازمي ود. عبدالمحسن الحويلة يباركاند. عبدالله المعتوق وخالد المعتوق يهنئان د. محمد الحويلةسطام الجلال ومحجم الجلال ومبارك الجلال يهنئونعبدالله عكاش يباركد. مبارك الناهض يهنئ د. محمد الحويلة والمعرس هادي الحويلةفريد عمادي متوسطا د. محمد الحويلة وعبدالمحسن العواشناصر بن طعزة مباركافلاح بن حثلين مهنئانهار ضاوي يهنئ المعرس هادي الحويلة ووالده ناصر الحويلةم. خالد الطاحوس مهنئاد. حجرف الحجرف ونواف بوشيبة ود. نايف الحجرف واخوانه يباركونعيسى الكندري والشيخ طلال مشعل الأحمد والشيخ فهد مشعل الأحمد والشيخ جابر مشعل الأحمد يباركونفارس العتيبي مباركا احتفل ناصر هايف الحويلة ود. محمد هادي الحويلة بزفاف نجلهم هادي بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.