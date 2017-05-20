ايمانا من الاكاديمة البريطانية ببناء الانسان وغرس مفاهيم الشخصية القيادية، القادرة على مواكبة روح العصر، وثقة منها في اهمية الرحلة في صقل خبرة ابنائها الطلاب وزيادة الوعي المعرفي والثقافي بدول العالم، وتوعيتهم بالثقافات المختلفة لبلدان العالم.

وفي هذا السياق، نظمت الاكاديمية رحلة الى ايرلندا، والمدهش ان الرحلة تمت بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، وذلك لتوفير أعلى الخدمات الترفيهية والثقافية لأبنائها الطلاب، وقد تم التنسيق مع السفارة الايرلندية في دولة الامارات العربية المتحدة ومع مركز كارلينغفورد للمغامرات والذي يعد من اكبر مراكز المغامرات في العالم.

وقد استمرت الرحلة لمدة 6 أيام والتي شملت على عدد 23 طالبا و3 مشرفين، وتخللها القيام بعدد من الانشطة والفعاليات، كان من أهمها زيارة حديقة تايتو في دبلن وملعب كروك.

وتضمنت الزيارات لقاء بات برين وزير العمل والاعمال الصغيرة، وذلك بتنسيق مسبق من الاكاديمية البريطانية، حرصا منها على تعميق الثقة بالنفس لدى ابناء الاكاديمية.