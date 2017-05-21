أقامت رابطة الاجتماعيين الكويتية منتداها الأسبوعي بعنوان «ضعف السمع لدى كبار السن.. مدخل الاختصاصيين الاجتماعيين» في مقر الرابطة بالعديلية يوم الثلاثاء الماضي، حاضر فيها د.غسان شحرور اختصاصي الأذن والأنف والحنجرة.

وقد حضر المنتدى عبدالله الرضوان رئيس مجلس الإدارة وعادل المشعل رئيس المنتدى وعضو مجلس الإدارة ود.سناء العصفور المدير الإداري ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام وأصيلة الرفاعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العمل الاجتماعي.

وأكد د.غسان في كلمته ان الاهتمام بالوضع الصحي للأفراد من ناحية السمع والنطق يأتي انطلاقا من الحرص على تحسين الحالة الاجتماعية كجزء لا يتجزأ من تحسين الحالة الصحية.



وتابع د.غسان: لنهتم دائما بالأذنين وما بينهما للحفاظ على الصحة.



وقد تفاعل الحضور مع الطبيب من خلال الأسئلة المتنوعة التي طرحوها عليه.

وقد اختتم المنتدى بتقديم درع تكريمية للدكتور غسان من قبل مجلس الإدارة.