twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الخالدي والفتيحي الاثنين 2017/5/22 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 235 A+ A- الشيخ فيصل السعود يهنئ المعرس فيصل الخالدي ووالده عواد الخالدي وطارق الفتيحي الشيخ علي الجراح مباركا الشيخ خالد الجراح مباركا الشيخ علي الجابر مباركا (محمد هاشم) سمو الأمير تركي بن طلال آل سعود ومحمد المحارب يهنئان المعرس فيصل عواد الخالدي الشيخ جابر الدعيج والشيخ عذبي الصباح يباركان خالد الروضان مهنئا الشيخ علي اليوسف مهنئا أنس الصالح مباركا نهار الحوذان وفارس الخالدي والمعرس فيصل الخالدي ومطر الخالدي محمد الخليفة وداود الخالدي يباركان السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز مباركا الشيخ أمير المالك مهنئا طارق الحوذان وعبدالمحسن المشيقح يباركانعبدالمحسن الرومي وعادل بورسلي وسلمان الشملان يهنئون عواد الخالدي وفيصل الخالدي ومطر الخالدي عبدالوهاب الوزان ومحمد الفجي وسند العنزي يهنئون مرزوق الخرافي يبارك مجحم الخالدي مهنئا عبدالواحد العوضي وعبدالغفور تيفوني وخالد تيفوني يهنئون المعرس فيصل عواد الخالدي متوسطا والده ووالد العروس طارق الفتيحي وعددا من الأصدقاءأحمد الحداد وسلمان الشملان وناصر الروضان وعبداللطيف الروضان يباركون عصام الصقر مهنئا احتفل عواد بزيع الخالدي بزفاف نجله فيصل على كريمة طارق محمد الفتيحي بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.