نظمت الشركة الأولى لتسويق الوقود يوم قريش لجميع موظفيها في فندق جي دبليو ماريوت يوم الأربعاء الماضي 17 الجاري، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وتبادل الموظفون التهنئة في هذه المناسبة، كما قام رئيس مجلس الإدارة لدى الشركة الأولى م.عبد الحسين السلطان بإلقاء كلمة شكر للجميع وتكريم الموظفين على جهودهم وعطائهم المستمر منذ بداية تأسيس الشركة وحتى اليوم وبحضور الشركات كي جي ال والهنيدي للنقل وعيادة الميدان وانترناشيونال كلينك واوريدو للاتصالات شركاء الأولى بالنجاح.

وحرصت «الأولى» على إقامة هذا النوع من المناسبات لموظفيها وجمعهم على مائدة واحدة لأهمية تعزيز روح الأسرة الواحدة بين الموظفين.