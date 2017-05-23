twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح السريّع والعميري الثلاثاء 2017/5/23 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 291 A+ A- مرزوق الغانم يقدم التهانيالزميل عدنان الراشد مباركا(شانافاس قاسم)يعقوب الصانع ومنصور التنيب يباركانالمعرس عبدالعزيز عادل السريعيوسف الفضالة والمعرس عبدالعزيز السريععلي الحويل وعبدالله الرومي يباركانحسين الحريتي مهنئاعبداللطيف السريع واللواء حمد السريع يهنئانإبراهيم السريع والزميل أحمد السريع يباركانحمد الهديب مهنئاعبدالله الطريجي يبارك للمعرس ووالدهمحمد المعجل مهنئاأحمد المليفي يبارك للمعرس ووالد العروس أحمد العميريلقطة تذكارية للمعرس عبدالعزيز السريع مع عدد من الأصدقاءحمدان السريع يهنئالمعرس عبدالعزيز السريع مع والده عادل السريع وناصر السريع ومحمد وحمد السريعالمعرس عبدالعزيز عادل السريع متوسطا عددا من الأهل والأصدقاءعامر الحسن مهنئاناصر معرفي مهنئاعبدالعزيز السريع وعادل السريع ود.عيد العازمي وم.أحمد العازمي والمعرس عبدالعزيز السريع ووالد العروس أحمد العميريفهد المعجل مباركاأحمد القطان يبارك للمعرس بالمناسبة السعيدة احتفل عادل محمد السريّع بزفاف نجله عبدالعزيز على كريمة أحمد عبدالوهاب العميري بحــضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.