twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الأذينة الأربعاء 2017/5/24 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 231 A+ A- مرزوق الغانم وعبدالله آل الشيخ والزميل يوسف خالد المرزوق وم.محمد القصبا وم.عبدالله الهاجري يباركون الزميل يوسف خالد المرزوق وعبدالله آل الشيخ وفريد خاشقجي يباركون (محمد هاشم)الشيخ خالد الجراح وعبدالله آل الشيخ يتوسطان المعرس ووالده م.سالم الأذينة وخليف الأذينة وراشد الأذينةالشيخ علي العبدالله والشيخ د.ابراهيم الدعيج والشيخ دعيج الخليفة والشيخ مبارك سالم العلي يهنئونالشيخ محمد العبدالله وم.حميد القطان يهنئانالشيخ سلمان الحمود يباركالشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد متوسطا ثنيان الأذينة وم.سالم الأذينة والمعرس عبدالله الأذينة وراشد الأذينةالفريق سليمان الفهد متوسطا المعرس عبدالله الأذينة ووالده م.سالم الأذينةالمعرس عبدالله سالم الأذينةخالد الجارالله مهنئاد.حمود المضف وم.احمد الجسار يباركانالفريق م.ثابت المهنا يباركعيسى الكندري مهنئاصلاح خورشيد مباركاالمستشار محمد أبوالحسن مباركاطارق المزرم يباركحمدان العازمي ود.محمد الهيفي واحمد اسماعيل بهبهاني يباركونالمعرس عبدالله الأذينة مع والده م.سالم الأذينة وأعمامه احمد وخليف ومحمد الأذينةاحمد باقر يهنئ م.سالم الأذينة والمعرس عبدالله الأذينة ومحمد الأذينة وخليف الأذينةعبدالله آل الشيخ يشارك الحضور في أداء العرضة ابتهاجا بالمناسبة السعيدةبدر الصواغ يهنئ م.سالم الأذينة والمعرس عبدالله الأذينةم.سالم الأذينة مع العائلة في لقطة تذكارية احتفل م.سالم مثيب الأذينة بزفاف نجله عبدالله بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.