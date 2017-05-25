الشيتان: ضرورة بناء الفرد وتربيته على مكارم الأخلاق





تحت رعاية وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون القصر د.فالح العزب، أقامت دار العثمان حفل تكريم طلاب دورة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان لتحفيظ القرآن الكريم السادسة.



ناب بالحضور عن الوزير، مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر براك الشيتان، وكان بالاستقبال كل من عميد عائلة «العثمان» نوري عبدالله العثمان وم.عدنان عبدالله العثمان، وحمد عبداللطيف البرجس رئيس لجنة الأوصياء ولفيف من الضيوف والشخصيات.



وقدم براك الشيتان كلمة الافتتاح التي شكر فيها الوزير العزب على رعايته الكريمة للحفل، وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على حرصه على الرعاية الدائمة للأنشطة الهادفة، والاهتمام برعاية الناشئة، وتشجيعه المستمر للمشاريع الخيرية، كما أثنى مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر على المتابعة الدائمة من الوزير لأنشطة الهيئة وحرصه على نجاحها وأن يكون لها دور بارز في خدمة الكويت، وأكد الشيتان على أهمية الدور الذي توليه الهيئة العامة لشؤون القصر لمثل هذه الأنشطة الهادفة والتي تعمل على بناء الفرد وتربيته على مكارم الأخلاق، وقدم شكره لعائلة العثمان لما توليه من حرص على مشاريع الخير داخل وخارج الكويت مستمرين على نهج المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان في دروب الإحسان ومد يد العون لكل صاحب حاجة.



كما قدم م.عدنان العثمان الشكر لوزير العدل لرعايته الكريمة لهذا الحفل وتشجيعه المستمر ودعمه الدائم لمشاريع الخير التي يقوم بها ثلث المرحوم عبدالله العثمان، كما عبر عن امتنانه للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة لشؤون القصر متمثلة في مجلس إدارتها ومديرها العام براك الشيتان والنواب وأعضاء اللجان وأعضاء لجنة أوصياء ثلث المرحوم عبدالله العثمان، وجهودها المتميزة في سبيل إنجاح رسالتها العظيمة في خدمة القصر وإيصال الحق لمستحقه، وقدم شكره لكل من بيت الزكاة الذي يقوم بالإشراف على مشاريع الثلث الخيرية، والشكر لمبرة المتميزين لخدمة القرآن والعلوم الشرعية على جهودهم الكبيرة في إنجاح دورة المرحوم عبدالله العثمان لتحفيظ القرآن الكريم.



وتعتبر دار العثمان احدى مشاريع ثلث المرحوم عبدالله العثمان والذي يدار من قبل لجنة أوصياء ثلث المرحوم عبدالله العثمان المشكلة من الورثة والهيئة العامة لشؤون القصر، تنفيذا لرغبة الموصي بذلك، كما أن دورة القرآن الكريم هي احدى الأنشطة الأساسية في دار العثمان.



وتهدف دورة المرحوم عبدالله العثمان لتحفيظ القرآن الكريم إلى غرس حب القرآن في نفوس وقلوب الأطفال والشباب، بالإضافة إلى دروس اللغة العربية، وغرس الأخلاق الحميدة وآداب السلوك، كما تصاحب الدورة المحاضرات التوعوية والأنشطة الهادفة في جوانب الحياة المختلفة، ويشارك في كل موسم أكثر من 100 طالب وطالبة.