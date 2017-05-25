نظّم نادي المصارف رحلة العمرة السنوية إلى بيت الله الحرام لموظفي القطاع المصرفي وعائلاتهم، وذلك في إطار الأنشطة الاجتماعية التي يحرص النادي على تنظيمها سنويا بهدف تعزيز روح الأسرة الواحدة وأجواء الود والألفة بين الأعضاء.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس ادارة النادي فاضل المندي: «منذ البداية حرصنا على توفير التسهيلات والخدمات كافة التي من شأنها ضمان سهولة أداء المناسك والإقامة المريحة للمشاركين ومرافقيهم، إضافة إلى حرص النادي على توفير زيارات لعدد من المعالم والأماكن المقدسة في مكة المكرمة بعد الانتهاء من مناسك العمرة»، وهنأ المندي المعتمرين ووعدهم بالمزيد من الفعاليات والأنشطة.



وترأس الوفد المغادر د. حمد الحساوي الأمين العام لاتحاد المصارف ورئيس مجلس الإدارة فاضل المندي، وكان في استقبال المعتمرين على ارض المطار مدير عام النادي عباس البلوشي وأعضاء اللجنة الاجتماعية الذين وزعوا الورد والهدايا التي قدمها «معجزة الشفاء».وهنأ د.حمد الحساوي المعتمرين داعيا الله عز وجل أن يتقبل طاعتهم وأعمالهم، كما شكر كل من ساهم في الإعداد والتنظيم.



الى ذلك توجه المشاركون في رحلة العمرة بالشكر لإدارة النادي وأشادوا بدورهم في خدمة الموظفين وأسرهم في جميع المجالات، وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم للجهود المبذولة والتنظيم المميز للرحلة.