أعلنت اليوم شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن رعايتها للنسخة الـ 38 من دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان لكرة قدم الصالات للعام الثامن على التوالي، والتي ستقام تحت رعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، ابتداء من أول شهر رمضان المبارك 1438 هـ في صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية.

وتتمثل رعاية شركة «علي عبدالوهاب المطوع التجارية» لهذا الحدث الرياضي الأبرز في الكويت من خلال مشاركة العلامة التجارية «إنترسبورت» إحدى العلامات التجارية الرائدة التي تمثلها الشركة في قطاع الرياضة والأزياء، حيث ستقوم بتوزيع الجوائز على الحضور.



وتأتي رعاية الشركة لدورة الروضان الرمضانية لكرة القدم والتي تشهد مستويات عالية من الاحترافية للفرق المشاركة، استمرارا لدعمها لقطاع الشباب والرياضة وتشجيعا لهذه الفئة على ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة واتباع أسلوب حياة صحي، وتعزيزا لقيم الروح الرياضية بين الشباب في الكويت.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، خالد فيصل المطوع: «يترقب الجمهور الكويتي في شهر رمضان من كل عام دورة الروضان لكرة القدم بشغف كبير حيث تشهد تطورا وارتقاء ملحوظين عاما تلو الآخر من ناحية مستوى الأداء وحرفية اللاعبين وعدد المشاركين والمتابعين، وإن اهتمامنا في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية بتشجيع ورعاية مثل هذه الفعاليات هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة خاصة أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في المجتمع الكويتي وتعزز الروح التنافسية الرياضية بين الشباب. نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة ونتطلع إلى المشاركة من جديد في الدورات القادمة ومزيد من التعاون في المستقبل بإذن الله».

يذكر أن شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية تلتزم بدعم وتشجيع الشباب والأنشطة والألعاب الرياضية والرياضة عامة في الكويت من خلال رعايتها لمبادرات عدة، حيث قدمت الدعم لسباق المشي، والذي نظمته الرابطة الكويتية لأمراض الكلى لمساعدة المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، كما قدمت الدعم لأول ماراثون للأطفال نظمته «أمنيتي» وهي عبارة عن مشروع محلي غير ربحي، يهدف إلى تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض تهدد حياتهم، كما قامت برعاية «توش» التابعة لنادي الأيوب للمبارزة، ودورة الدراجات المائية ومحترف الدراجات المائية عبدالوهاب العيسى، بالإضافة إلى نادي الرياضة المحلي «الكورنيش».

وتأسست دورة الروضان عام 1980 وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الراحل عبدالله مشاري الروضان، وهي أقدم وأكبر بطولة لكرة قدم الصالات في الكويت، وتقام الدورة كل عام طوال فترة شهر رمضان الفضيل، حيث يشارك فيها أكثر من 40 فريقا و300 لاعب محترف من دول عدة.