تحت رعاية محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود أقامت إدارة الأنشطة التربوية، مراقبة الأنشطة المدرسية، الحفل الختامي للأنشطة المدرسية للعام الدراسي 2016 ـ 2017 على مسرح المنطقة بثانوية «ابن العميد - بنين»، بحضور مدير إدارة الأنشطة التربوية د. مبارك العتيبي ومراقبة الأنشطة المدرسية نجاة المطيري وعدد من القيادات التعليمية.

وأكد المحافظ من خلال كلمة ألقاها أن المعلم يسعى لبناء العقول وغرس الأخلاق والقيم الحميدة، وتقدم بالشكر للقائمين على هذا الاحتفال وعلى مجهوداتهم للظهور بمستوى متميز واستخراج طاقات الطلاب بصورة رائعة ومميزة.

كما ألقت مراقبة الأنشطة المدرسية نجاة المطيري كلمة أكدت خلالها ان هذه الأنشطة تترجم صورة مضيئة من صور ابداعات طلابنا وطالباتنا ولها اثر إيجابي على العملية التعليمية والتربوية وتسهم في تعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، وفي الختام تم تكريم عدد من القيادات التربوية والطلاب المتميزين، وقد أثنى الجميع على هذا الحفل.