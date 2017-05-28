تقدم العميد الركن م.عبدالله أحمد المقلد بخالص وأسمى آيات المباركة والتهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وإلى رئيس مجلس الأمة والى سمو رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء مجلسي الأمة والوزراء، وإلى القيادة السياسية، وإلى جميع أبناء شعبنا الكويتي من مواطنين وأهالي الشهداء، وإلى جميع الضباط والضباط المتقاعدين والمحاربين القدامى، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على الكويت وعلى الأمتين العربية والإسلامية.

وسيستقبل العميد الركن م.عبدالله المقلد وأولاده رواد ديوانهم والمهنئين بالشهر الفضيل يومي 5 و6 رمضان في ديوانهم الكائن في منطقة السلام، قطعة 5، شارع 502، منزل 1، بعد صلاة التراويح.