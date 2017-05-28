احتفلت دار حضانة عبدالعزيز عبد المحسن الراشد بتخرج براعمها الصغار للعام الدراسي 2016 -2017، وانتقالهم إلى مرحلة رياض الأطفال بحضور رئيسة مجلس الإدارة نجيبة الخرافي، والمديرة سوسن الشايجي، والمديرة الإدارية والمالية هنادي الرفاعي، والمشرفة العامة ميادة رحمة، وجمع من أولياء الأمور، الذين عبروا عن فرحتهم وهم يشاهدون أولادهم يؤدون الفقرات المنوعة والأناشيد والرقصات التعبيرية.

وشكرت الخرافي في كلمة ألقتها بالمناسبة إدارة المدرسة وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهود للارتقاء بالحضانة الى أفضل مستوى تعليمي، معربة عن سعادتها بالأطفال الذين اكتسبوا مهارات مختلفة، مشيدة بجهود كل من شارك في تنظيم هذا الحفل، الذي لاقى إعجاب الجميع لما تميز به من فقرات رائعة وأداء متميز من البراعم، مؤكدة أن الحضانة لم تعد مركزا لتجميع الأطفال ورعايتهم، إنما أصبحت تهتم بالرعاية والتعليم وفق مناهج وخطط واضحة ومحددة تساهم في نمو الطفل وزيادة مداركه.

وبدورها، رحبت الشايجي بأولياء الأمور وأكدت أن هدف الحضانة بناء جيل واع ومفكر ومبدع، ولذلك يحتاج إلى رعاية خاصة نسعى لتوفيرها بالتعاون مع متخصصات يعملن على توسعة مدارك الأطفال اللغوية والمعرفية واكتشاف ميولهم ومواهبهم وتنميتها.

ومن جانبها، قالت ميادة رحمة: إن الحضانة تعمل على إعداد أطفال قادرين على الإنجاز، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مما يولد لديهم الإحساس بالسعادة والاستقلالية والاعتماد على النفس.

وفي الختام، تم توزيع شهادات التخرج على مستحقيها من الأطفال.