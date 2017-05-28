يستقبل جواد أحمد بوخمسين وأولاده المهنئين بشهر رمضان المبارك ثالث ورابع وخامس أيام الشهر الفضيل (الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 29 و30 و31/ 5/ 2017)، وذلك في ديوان بوخمسين بضاحية عبدالله السالم، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ويتقدم جواد بوخمسين الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى أسرة الخير والشعب الكويتي الوفي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بأصدق التهاني والتبريكات، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.