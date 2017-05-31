عبدالهادي العجمي

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، المهنئين بشهر رمضان المبارك في ديوانه مساء أمس الأول، في منطقة قرطبة.

وتقدم المهنئين الشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء مجلس الأمة الحاليين والسابقين وجمع من أبناء الأسرة وكبار الشخصيات وحشد من السفراء والسلك العسكري المعتمدين في البلاد ولفيف من المواطنين والمقيمين.وأعرب الخالد عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلا الله العلي القدير أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال.