عبدالكريم العبدالله

استقبل الشيخ د. إبراهيم الدعيج الإبراهيم الصباح وإخوانه مساء أمس الأول «الاثنين» المهنئين بشهر رمضان المبارك في ديوان المغفور له الشيخ دعيج الإبراهيم الصباح الكائن بمنطقة «الشعب». وتوافد على الديوان عدد كبير من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والسفراء والشخصيات العامة لتقديم التهاني والتبريكات، فضلا عن توافد جموع من المواطنين لتقديم التهنئة للشيخ د.إبراهيم الدعيج وإخوانه في ديوانهم بمنطقة «الشعب». وتوجه الدعيج بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والى الشعب الكويتي كافة، متمنيا أن يعيد المولى عز وجل هذا الشهر على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وسيعاود الشيخ د.إبراهيم الدعيج وإخوانه استقبال المهنئين مرة أخرى في العاشر من رمضان في ديوان المغفور له الشيخ دعيج الإبراهيم الصباح بمنطقة «الشعب».