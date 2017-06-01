حنان عبدالمعبود

رحب فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، بقدوم الشهر المبارك عبر إحياء التقليد الرمضاني الأعرق في الكويت، حيث دعا نخبة من الإعلاميين والشخصيات التلفزيونية وممثلي الرعاة الماسيين لهذا العام إلى بوفيه الغبقة الرمضانية المميزة في قاعة بدرية المزدانة بالتصاميم الفاخرة والتقليدية.

وتولى فريق إدارة الفندق استقبال الضيوف المدعوين والترحيب بهم بالحفاوة المعهودة للوجهة الفاخرة خلال افتتاح الخيمة الرمضانية التي نالت الاهتمام الأوسع بكونها الحدث الرمضاني الأهم من نوعه في الكويت، وذلك أكبر قاعة في الكويت قاعة بدرية.

وتخلل الحدث العديد من الفعاليات الممتعة والمميزة والتي أضفت على الحضور أجواء من المرح مع كرم الضيافة العربي الأصيل.

وفي هذه المناسبة ألقت كارول رونكوليتا، مديرة العلاقات العامة والتواصل، كلمة الترحيب للحضور الكريم وتوجهت بالشكر والامتنان إلى جميع وسائل الإعلام والرعاة على دعمهم المتواصل.

وتوجه الحضور بعد ذلك للاستمتاع مع عائلاتهم بتذوق تشكيلة وافرة من الأطايب الرمضانية والحلويات الشهية والمشروبات الموسمية في بوفيه شهي حافل بالأصناف المتنوعة، وحالما أنغمس الضيوف في روعة التجربة نجحت فرقة الرقص الشعبي الكويتية بإضفاء المزيد من التسلية والحماس على الأمسية الرائعة.

قام بعدها الفندق بدعوة الضيوف إلى خيمة مطعم غاردن كافيه الخارجية والمزدانة بتصاميمها الفريدة، حيث تم تقديم المشروبات التقليدية والشيشة على وقع أنغام موسيقى العود الحية والعذبة لاستكمال روعة الأجواء الرمضانية.

ويعد فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة الوجهة الرمضانية الأمثل التي تجمع العائلات والأصدقاء ويعود الفضل بذلك إلى الرعاة الماسيين لهذا العام. وبمناسبة حلول الشهر الكريم يتقدم الفندق بالشكر لكل من شركة Ooredoo للاتصلات وشركة كاديلاك الغانم والخطوط الجوية التركية ومركز تيجان الدولي لطب الأسنان وسراي للعطور، كما يوجه فريق إدارة الفندق عميق الشكر لمجموعة الرعاة الإعلاميين التي ضمت صحيفة «الراي» و«الأنباء» و«الجريدة» و«السياسة» وArab Times على دعمهم المستمر.