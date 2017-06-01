احتفلت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، بمائدة «القريش» الأسبوع الماضي، حيث ضمت جميع موظفيها في مقرها الرئيسي بشارع السور استقبالا لشهر رمضان المبارك. وتحرص الشركة على تنظيم مائدة القريش الرمضانية سنويا إحياء للتراث الشعبي والتقاليد الكويتية الأصيلة.

وشارك جميع الموظفين في هذه المناسبة لتبادل التهنئة بحلول الشهر الفضيل، حيث نظم كل قسم مائدة خاصة وسط أجواء احتفالية بطابع تراثي.

وتستمر Ooredoo في سعيها نحو تعزيز روح الفريق الواحد والأجواء العائلية من خلال العديد من الفعاليات التي تقوم بتنظيمها بشكل دوري في مختلف المناسبات، خصوصا التي تسهم في إحياء التراث والعادات والتقاليد الكويتية الأصيلة، ويأتي ذلك ليعزز القيم الأساسية في الشركة المبنية على الاهتمام والتواصل، والتي تلعب دورا كبيرا ضمن سياسة الشركة للاتصال الداخلي الرامية نحو تعزيز بيئة العمل وتقوية أواصر الترابط بين الموظفين.