منصات للطهي وموسيقى حية وأجواء استثنائية تكريماً للإعلاميين المحليين

لميس بلال

احتفاء بحلول شهر رمضان المبارك، استضاف فندق مارينا الكويت ممثلي ومندوبي وسائل الإعلام المحلية، في الغبقة الرمضانية الحصرية التي يقيمها سنويا لتعزيز التواصل مع الصحافيين والإعلاميين المحليين، وتكريما لجهودهم ودعمهم الدائم وتغطيتهم المميزة لكل الفعاليات والمناسبات التي ينظمها الفندق.

وضمت الأمسية الرمضانية حضورا مميزا في خيمة قمر المارينا، التي أتاحت للزوار التمتع بكرم الضيافة الأصيلة في هذه الفعالية الخاصة، وكان في استقبال الضيوف فريق إدارة الفندق بأكمله يتقدمهم مدير عام فندق مارينا الكويت نبيل حمود، الذي هنأ الإعلاميين بحلول الشهر الفضيل ودعاهم للاستمتاع بالضيافة الراقية وسط أجواء شرقية رائعة.

وحظي زوار الخيمة الرمضانية بفرصة تذوق أشهى الأطباق العربية في بوفيه فاخر، ومنصات طهي حية نظمها الفندق على شرفهم.

وضم بوفيه الغبقة الخاص مجموعة متنوعة ولذيذة من المأكولات، إضافة إلى الوجبات البحرية والشاورما والباستا والمشاوي، علاوة على المرطبات والعصائر الرمضانية التي تروي ظمأ الصائم، وتشكيلة شهية من الحلويات والشيشة «النرجيلة» بنكهاتها المتنوعة.

وازدانت الأمسية بأرق الألحان والأنغام الموسيقية الشرقية الهادئة.

وعبر نبيل حمود عن امتنانه الكبير لوسائل الإعلام وممثليها لدعمهم اللامحدود بقوله: «ننظم هذه الفعالية السنوية للتعبير عن اعتزازنا وتقديرنا للإعلاميين في الكويت، حيث نحرص دائما على تكريمهم والتأكيد على دورهم كشركاء استراتيجيين»، كما شكر «الخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم» لرعايتها خيمة قمر المارينا الرمضانية.

واستمرت الأمسية إلى ما بعد منتصف الليل، حرص فيها فريق الإدارة في فندق «مارينا الكويت» على إقامة فعالية لا تنسى مليئة بالبهجة والمسرة.

ويتم تجهيز خيمة قمر المارينا خصوصا في كل رمضان بباقة جديدة من الديكورات المختارة، مع إعداد فقرات متميزة من الموسيقى الشرقية بما يعكس الأجواء الرمضانية الأصيلة لشهر رمضان المبارك، وتتسع الخيمة لـ 200 شخص، وتعد الوجهة المفضلة للشركات والأفراد لاستضافة مآدب الإفطار الرمضانية أو مآدب الغبقة خلال شهر رمضان المبارك.

وبالنسبة للمجموعات الكبيرة من الأفراد الراغبين بتجربة إفطار فريدة، وكذلك للولائم الخاصة وولائم الشركات يعد «مسرح وصالة سلوى صباح الأحمد» المكان المثالي لهذه الفعاليات، مع اهتمام خاص وخدمات لا مثيل لها، وقدرة استيعابية لـ 500 ضيف في نفس الوقت، كما يوفر تشكيلة متنوعة من المأكولات لوجبتي الإفطار والسحور بأسعار حصرية.