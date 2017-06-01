twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email السفير السعودي أقام مأدبة إفطار لمنتسبي السفارة الخميس 2017/6/1 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 148 A+ A- د.عبدالعزيز الفايز متوسطا عددا من الحضورالسفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز مستقبلا منتسبي السفارةمنتسبو السفارة السعودية خلال المأدبةالفايز مع أحد المهنئينجانب من الحضور خلال مأدبة الإفطارالسفير السعودي لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز متوسطا أعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات التابعة لها عقب مأدبة الإفطار الرمضانية (قاسم باشا) احتفاء بحلول شهر رمضان المبارك، أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت د.عبدالعزيز بن ابراهيم الفايز أول من أمس الثلاثاء مأدبة افطار في ديوانية السفارة لأعضاء البعثة، وحضر الحفل اعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات التابعة لها.