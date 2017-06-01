عاطف رمضان

أقام الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية في وزارة الإعلام محمد العواش حفل استقبال في ديوان العواش بمنطقة هدية، وذلك على شرف الأسرة الإعلامية ورواد ديوانه بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وحضر الحفل العديد من الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، إضافة الى رؤساء تحرير صحف إلكترونية وقيادات ومنتسبي وزارة الإعلام يتقدمهم وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم.

وتقدم العواش بالتهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والشعب الكويتي بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم متمنيا أن يحفظ الله تعالى الكويت وشعبها وقياداتها من كل مكروه.