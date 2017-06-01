فرج ناصر

أقام محافظ الجهراء الفريق متقاعد فهد الأمير حفل استقبال للمهنئين بقدوم شهر رمضان المبارك، بحضور عدد من وجهاء القبائل ورجال السلك الديبلوماسي والشخصيات العامة.

وأكد انه جريا على عادة أهل الكويت فإن الدواويين تفتح سواء في رمضان أو في غير رمضان الا انها في رمضان يكون لها رونق آخر وخاصة في الجهراء حيث تبادل الزيارات وتقديم التبريكات وتبادل الأحاديث الخاصة بالشهر الفضيل وصلة الرحم، مؤكدا ان هذه من النعم التي انعم الله بها على الكويت.

وأشار الفريق متقاعد فهد الامير الى ان هناك تطورا ملموسا في محافظة الجهراء ومن ذلك مستشفى الجهراء الجديد الذي وصل الى نسب متقدمة من الإنجاز وسيتم الانتهاء منه خلال عام 2018 وكذلك الكثير من المرافق الأخرى مثل مدينة المطلاع السكنية وهي في طور التوزيع على المواطنين ومشروع جسر الشيخ جابر وشبكة الطرق.

وعن المبنى الجديد لمحافظة الجهراء قال ان المبنى سيتم الانتقال اليه قريبا بعد الانتهاء من الأمور الفنية وسيكون الانتقال بعد عيد الاضحى المبارك على اقل تقدير.