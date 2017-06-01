استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك بديوان عام المحافظة، بحضور عدد كبير من الشيوخ والمحافظين وأعضاء مجلس الأمة والسفراء وشيوخ القبائل والشخصيات العامة ووجهاء وأعيان وعدد كبير من المواطنين والمقيمين وضيوف من خارج الكويت، الذين حرصوا على تقديم التهاني بالشهر الفضيل، في أجواء من الألفة والمحبة، متمنين أن يديم الله على الكويت الحبيبة الأمن والأمان والاستقرار.

وبهذه المناسبة توجه الشيخ فيصل الحمود بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية والشعب الكويتي، متمنيا أن يعود هذا الشهر على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد أن شهر رمضان هو فرصة طيبة تجدد كل عام ولا تعوض للالتقاء بكافة أطياف المجتمع لما يحمله هذا الشهر الكريم من عادات طيبة في التراحم والتواصل، مشيرا إلى أن هذه الزيارات التي تزخر بكافة شرائح المجتمع تعتبر مدارس تحمل على عاتقها الترابط الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، لاسيما أنها تعتبر جزءا من عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة التي توارثناها من آبائنا وأجدادنا وها نحن نحرص على استمرارها.