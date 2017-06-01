عبدالعزيز الفضلي

استقبل أبناء المغفور له الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك مساء أول من أمس في ديوان «دار جابر» الكائن في منطقة الزهراء بحضور جمع غفير من الشيوخ والوزراء وأعضاء مجلسي الأمة والبلدي، اضافة الى عدد من السفراء وأعضاء الهيئات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد، وجمع غفير من المواطنين الذين قدموا المباركة والتهاني بهذه المناسبة.



ورحب الشيخ مبارك الجابر وإخوانه بالحضور بهذه المناسبة المباركة، رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى عموم أبناء الشعب الكويتي، داعين الله تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الكويت قيادة وشعبا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة.