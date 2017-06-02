استقبل خالد العجران ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية السفير ضاري العجران المهنئين بشهر رمضان الفضيل في ديوانهما بمنطقة اليرموك بحضور جمع غفير ضم عددا من السفراء وأعضاء الهيئات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد والمواطنين الذين قدموا المباركة والتهاني بهذه المناسبة.

ورفع السفير ضاري العجران التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية، متوجها بالشكر والتقدير إلى كل المهنئين، راجيا المولى عز وجل أن يتقبل صيامهم وقيامهم.